شهيدان إثر إطلاق جيش الاحتلال النار عليهما في مخيم النصيرات وسط غزة

جدة - نرمين السيد - قصف إسرائيلي بمخيم النصيرات

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، سقوط شهيدين جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي للنار عليهما في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الفرقة 98 بدأت عملية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بزعم أن هناك معلومات استخباراتية عن وجود بنية تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع تواليًا، في إضرار من جيش الاحتلال على ارتكاب مجازر إبادة جماعية مروعة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما رفع حصيلة العدوان على القطاع إلى 37765 شهيدا و86429 مصابا منذ 7 أكتوبر.

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