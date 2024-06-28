تحذير خطير ..السعودية تعلن غرامة نصف مليون لكل من يقوم بهذه الإجراءات في الهاتف المحمول

الرياض - محمد الاطلسي - ان النيابة العامة في المملكة العربية السعودية اصدرت تحذير خطير من مخالفة شائعة يقوم اغلب الناس في المملكة بارتكابها دون علمهم احيانا.

حيث تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، لكل من يقوم بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، سواء بإنتاج أو إعداد أو إرسال أو إعادة إرسال أو تأييد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها "جريمة معلوماتية".

جاء ذلك خلال تغريدة عبر حساب النيابة العامة السعودية الرسمي في "تويتر" الجمعة

وكانت النيابة العامة جرمت، مؤخراً، إنتاج أو إرسال أو إعداد أو تخزين مواد تمس القيم الدينية أو الآداب العامة، عن طريق الشبكة المعلوماتية، إضافة إلى إنتاج الشائعات والمساس بالنظام العام، عبر إرسالها أو إعدادها، وذلك بالسجن 5 أعوام، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال