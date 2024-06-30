الرياضة

"جئت إلى الزمالك لألعب كرة القدم ليس أشاهدها فقط" ياسر حمد يعلن رحيله هن القلعة البيضاء

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جئت إلى الزمالك لألعب كرة القدم ليس أشاهدها فقط" ياسر حمد يعلن رحيله هن القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدافع الفلسطيني ياسر حمد، نجم نادي الزمالك في الموسم الماضي، رحيله عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب خروجه من حسابات المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

- ياسر حمد يكشف سبب رحيله

وأكد ياسر حمد في تصريحات مع سيف زاهر: "وقتي في الزمالك انتهى وجئت للفريق لكي ألعب وليس لأجلس على دكة البدلاء فقط،  ولم تسمح لي الفرصة باللعب".

وواصل:" المدير الفني لا يشركني، صبرت لمدة 5 أشهر ولكن لا أستطيع أن أشاهد المباريات فقط".

وتابع:" الدوري المصري دوري قوي ويمتلك مواهب وأسماء كبيرة والجميع ينظر إلى الدوري المصري ويوجد العديد من الأندية القوية مثل الزمالك وبيراميدز والأهلي".

وأوضح:" لا بد أن تأخذ فرص لتثبيت نفسك والتنافس يجعلك تلتزم الدكة بشكل مستمر، الكثير من اللاعبين لم يعرفوا برحيلي حتى اليوم الأخير، المثلوثي طلب مني البقاء".

وأختتم:" شيكابالا تحدث معي ولكن لم أقابله في أخر يوم لي لأن اللاعبين لم يعلموا موعد رحيلي، وعلاقتي مميزة بشيكابالا".
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا