نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جئت إلى الزمالك لألعب كرة القدم ليس أشاهدها فقط" ياسر حمد يعلن رحيله هن القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدافع الفلسطيني ياسر حمد، نجم نادي الزمالك في الموسم الماضي، رحيله عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بسبب خروجه من حسابات المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

- ياسر حمد يكشف سبب رحيله

وأكد ياسر حمد في تصريحات مع سيف زاهر: "وقتي في الزمالك انتهى وجئت للفريق لكي ألعب وليس لأجلس على دكة البدلاء فقط، ولم تسمح لي الفرصة باللعب".

وواصل:" المدير الفني لا يشركني، صبرت لمدة 5 أشهر ولكن لا أستطيع أن أشاهد المباريات فقط".

وتابع:" الدوري المصري دوري قوي ويمتلك مواهب وأسماء كبيرة والجميع ينظر إلى الدوري المصري ويوجد العديد من الأندية القوية مثل الزمالك وبيراميدز والأهلي".

وأوضح:" لا بد أن تأخذ فرص لتثبيت نفسك والتنافس يجعلك تلتزم الدكة بشكل مستمر، الكثير من اللاعبين لم يعرفوا برحيلي حتى اليوم الأخير، المثلوثي طلب مني البقاء".

وأختتم:" شيكابالا تحدث معي ولكن لم أقابله في أخر يوم لي لأن اللاعبين لم يعلموا موعد رحيلي، وعلاقتي مميزة بشيكابالا".

