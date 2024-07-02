نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو الزمالك السابق: مبنخافش من الأهلي وآخر مواجهتين يشهدوا وخسرنا الكأس بفعل فاعل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد عبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمستشار الحالي، أن النادي لا يخشى مواجهة الأهلي كما يدعي البعض، وعدم اللعب جاء بسبب التمسك ببعض الشروط.

وتابع جورج خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "هنخاف من الأهلي إزاي، وآخر مواجهتين يشهدوا أننا الأفضل".

وأضاف عبدالله جورج: "لعبنا أمام الأهلي في كأس مصر بالسعودية وكنا راكبين المباراة وخسرنا بفعل فاعل بسبب الڨار، ومواجهة الدوري فزنا بهدفين مقابل هدف، فعلى أي أساس يخاف الزمالك؟".