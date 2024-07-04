نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والداخلية اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الداخلية وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 21 مباراة استطاع الفوز في 16 مباراة، والتعادل في 3 وتلقى هزيمتين.

بينما يعاني الداخلية في المركز الأخير برصيد 19 نقطة من من 28 مباراة حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 10 وهزم في 15.

موعد مباراة الاهلي والداخلية في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل مواجهة الأهلي والداخلية عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري في مصر والشرق الأوسط.