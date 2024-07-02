نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لميس الحديدي تشيد بصناع مسرحية "مش روميو وجوليت".. فماذا طالبت من الجمهور؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت الإعلامية لميس الحديدي بصناع مسرحية مش روميو وجوليت، حيث شاركت جمهورها بمجموعة من صورها برفقة أبطال العمل، من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،وأرفق بالمنشور تعليقًا قالت فيها:"بدعوة من صديقتي العزيزة رانيا فريد شوقي استمتعت بمشاهدة المسرحية المبهجة مش روميو وجوليت بطولة النجم على الحجار ومجموعة من الشباب في مقدمتهم المتألق ميدو عادل".



وأضافت:"عرض غنائي رائع استطاع فيه المخرج عصام السيد أن يجعل إيقاعه سريع كل حركة، كل أغنية، كل رقصة لها معنى لا تشعر بالملل لحظة واحدة ويبهرك مجموعة من الشباب والشابات يرقصون ببراعة وخفة وتعبير نفتقدها في تحرك المجاميع ".



وتابعت:" أما رانيا فكانت كالفراشة على خشبة المسرح تتحرك وتغني وترقص وكأنه ملعبها ".

وأشارت:" صوت الأستاذ الكبير على الحجار كان القيثارة التي امتعت الناس، ادعوكم لمشاهدة العرض المسرح القومي العريق، العرض ليست له دعاية كافية، لكنه يملك كل أدوات النجاح والامتاع والمسرح كامل العدد ".



تعليقات الجمهور على منشور لميس الحديدي

وفور من مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



تفاصيل مسرحية مش روميو وجوليت



و مسرحية مش روميو وجوليت إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة مستوحاه من روميو وجوليت لوليام شكسبير، البطولة للفنانين على الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر على، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.

العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صغوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال،، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.