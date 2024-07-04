نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيسة القومي للطفولة تبحث سبل التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للقضاء على زواج الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفدًا من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال حماية الفتيات من الممارسات التي تلحق بهن والتي على رأسها زواج الأطفال.

ومن جانبها اشادت "السنباطي" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، كونه شريك أساسي لدعم قضايا الطفولة، لافته ان الشراكة اثمرت بتنفيذ العديد من البرامج الناجحة على مدار عقود مضت.

وأكدت رئيسة المجلس، أن زواج الأطفال يعتبر انتهاك لحقوق الطفل، ويحرم الفتيات من حقهن في حياة آمنة ومن حقهن في التعليم ويؤثر على صحتهن النفسية والجسدية.

وقالت "السنباطي" إن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيعمل على إيجاد حلول سريعة وعاجلة في مواجهة هذه المشكلة وذلك من خلال تنفيذ برامج متكاملة وأنشطة مع الفتيات وأسرهن لمناهضة العنف بكل صوره وأشكاله، وأن هذه الأنشطة سيتم ربطها بتعليم بعض الحرف لتمكين الفتيات اقتصاديًا في المستقبل والتي تساهم في احياء تراث بعض الحرف والفنون اليدوية، على أن يتم التنفيذ في المدارس المجتمعية وفي قرى حياة كريمة، والمجتمعات العمرانية الجديدة.

واوضحت "السنباطي" أنه سيتم العمل على خطة عمل طموحة بمؤشرات واضحة وقابلة للقياس مع اختيار المحافظات التي تتضمن أعلى نسب في التسرب من التعليم، مشيرة إلى أن هذه البرامج والأنشطة سيتخللها حملة توعوية قوية لرفع وعي الآباء والأمهات بكل ما يخص الأطفال من الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات أو القضاء على العنف مع دمج الرسائل الصحية أيضا.

ومن جانبه أعرب وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان عن سعادته باستكمال مسيرة الانجازات التي بدأها مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدًا دعمه الكامل لأنشطة المجلس التي تعمل على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.