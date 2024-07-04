نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور الأولى لوصول محافظ الجيزة مبنى الديوان العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في أول أيام عمله اليوم الخميس، بتفقد جميع الإدارات داخل ديوان عام محافظة الجيزة، والتعرف على الموظفين والعاملين داخلها.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، العاملين بمواصلة أدائهم المتميز لخدمة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، أنه تشرف بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له محافظًا لمحافظة الجيزة العريقة.

وقال محافظ الجيزة، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، سيعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتواجد الدائم على الأرض مع نواب المحافظ وجميع القيادات التنفيذية للتواصل المباشر مع مواطني الجيزة الكرام.

وأضاف أنه يتشرف بوجوده على رأس الجهاز التنفيذي لمحافظة الجيزة، ويتمنى أن يكون على قدر طموح وآمال المواطنين.

واختتم تصريحاته قائلا: “لكم منى الوعد الصادق بتحقيق ما ترجونه وبذل أقصى ما في قدراتنا واستطاعتنا في سبيل خدمة مواطني الجيزة الكرام.. ولكم مني كل التقدير والاحترام”.

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