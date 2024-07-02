نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولفرهامبتون يتعاقد مع زميل إرلينج هالاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح نادي ولفرهامبتون في التعاقد مع المهاجم النرويجي يورغن ستراند لارسن قادمًا من سيلتا فيجو خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب علي عقود الانتقال علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بمقابل 3 مليون جنية استرليني مع خيار الشراء بمقابل 27 مليون جنية استرليني، بعد أن اجتاز الفحوصات الطبية.

ومن المتوقع الاعلان عن صفقة انتقال يورجن ستراند إلي الذئاب خلال الساعات القادمة.

لارسن ينتقل إلي صفوف الذئاب

وشارك لارسن الموسم الماضي مع فريقه سيلتا فيجو الاسباني في ٣٧ مباراة أحرز خلالهم 13 هدف وصنع 3 تمرايرت حاسمة.

والجدير بالذكر أن المهاجم النيرويجي البالغ من العمر 24 عام انتقل إلي سيلتا فيجو ٢٠٢٢ قادمًا جرونيجين الهولندي في صفقة كلفت خزينة النادي الاسباني 11 مليون جنية استرليني.