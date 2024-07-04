نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخطط أحمال بيراميدز ينتقد جهاز منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إسلام جمال، مخطط أحمال نادي بيراميدز، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن حاليا يفتقد الجزء البدني، وذلك بسبب المدرسة القديمة.

وعمل إسلام جمال مع حسام حسن خلال فترة تدريبه للنادي المصري البورسعيدي خلال السنوات الماضية.

مخطط أحمال بيراميدز ينتقد جهاز منتخب مصر

وقال إسلام في تصريحات لبرنامج "كورة في ال90" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: الجهاز الفني لمنتخب مصر يحتاج لزيادة بعض العناصر في الجانب البدني، لأنه حاليا أصبح مهم مثل الجانب الفني.

وأضاف: حسام حسن يعتمد على المدرسة القديمة، ودا مش موجود في كرة القدم دلوقتي، لأن اللاعب لو مش لائق بدنيا مش هيقدر يعمل الشغل الفني داخل الملعب.