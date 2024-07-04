نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب بيراميدز يكشف الفارق بين عبدالله السعيد وأي لاعب آخر في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث إسلام جمال، مخطط أحمال نادي بيراميدز، عن عبدالله السعيد لاعب فريق الزمالك، وأنه من أفضل اللاعبين الذين يتدربوا بدنيا بشكل قوي.

تصريحات إسلام جمال

وقال إسلام في تصريحات لبرنامج "كورة في ال90" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: عبدالله السعيد مش بيتمرن زي اي لاعيب في مصر، وهو له تدريبات مختلفة، وهذا كا يجعله مختلفا رغم سنه الكبير.

وتابع: لما بتشوف عبدالله السعيد دلوقتي متحسش أنه عنده 38 سنة، وعقليته سر نجاحه في الملاعب حتى الآن.

وأضاف: ياريت كل اللاعبين بنفس عقلية عبدالله السعيد، ودا هيفرق كتير جدا معاهم لو اشتغلوا بنفس الأداء خارج الملعب على المستوى البدني.