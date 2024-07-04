نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. أسماء جلال ضيفة برنامج معكم منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم الخميس الفنانة أسماء جلال، ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها معكم، ويذاع اللقاء عبر قناة أون، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ومن المقرر أن تتحدث خلال اللقاء عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياتها الشخصية وكواليس أعمالها الفنية.

أحدث أعمال أسماء جلال



وفي سياق آخر، تعاقدت الفنانة أسماء جلال على المشاركة في فيلم "فيها إيه يعني"، بطولة الفنان ماجد الكدواني والفنانة غادة عادل، والعمل من تأليف وليد المغازي، مصطفي عباس، محمد أشرف، إخراج عمر رشدي، إنتاج أحمد الجنايني.

مسلسل أشغال شقة

وتعكف أسماء جلال على تصوير الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة والمقرر عرضه رمضان 2025، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وحصل علي جائزة أفضل مسلسل كوميدي.