نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس ليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024: ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من الظواهر الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية على معظم الأنحاء.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شديدة الحرارة نتيجة تأثير منخفض الهند الموسمي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

تفاصيل الطقس المتوقعة

توقعت الهيئة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.

التحذيرات والظواهر الجوية

حذرت هيئة الأرصاد في بيانها من ثلاث ظواهر جوية من المتوقع أن تؤثر على البلاد:

1. شبورة مائية خفيفة: ستنتشر غدًا صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

2. نشاط الرياح: من المتوقع أن تنشط الرياح على معظم الأنحاء بشكل متقطع، مما قد يخفف من الإحساس بشدة الحرارة.

3. ارتفاع نسبة الرطوبة: مما يزيد من الإحساس بالحرارة، خاصة في فترات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 على مختلف المناطق:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 درجة مئوية، المحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة مئوية، المحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة مئوية، المحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة مئوية، المحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة مئوية، المحسوسة 43 درجة مئوية.

حالة الطقس

متوسط نسبة الرطوبة

كما قدمت الهيئة بيانات حول متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال الأيام الستة المقبلة:

- القاهرة والوجه البحري: نسبة الرطوبة العظمى ليلًا تتراوح بين 85% إلى 80%، والصغرى نهارًا بين 45% إلى 30%.

- السواحل الشمالية: نسبة الرطوبة العظمى ليلًا تتراوح بين 90% إلى 85%، والصغرى نهارًا بين 55% إلى 50%.

- شمال الصعيد: نسبة الرطوبة العظمى ليلًا تتراوح بين 60% إلى 55%، والصغرى نهارًا بين 20% إلى 15%.

- جنوب الصعيد: نسبة الرطوبة العظمى ليلًا تتراوح بين 30% إلى 25%، والصغرى نهارًا بين 15% إلى 10%.

توصيات ونصائح

توصي الهيئة المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة، والبقاء في أماكن مظللة وباردة قدر الإمكان.

كما تنصح بارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم.