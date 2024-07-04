نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يواجه الطلائع فى مهمة صعبة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يحل فربق الاتحاد السكندرى ضيفا ثقيلا على نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم على ستاد جهاز الرياضة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 37 نقطة بينما يأتى طلائع الجيش فى المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

وتعتبر هذه المباراة هى الرسمية الثانية للجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد سارى الذى تولى المسئولية خلفا طارق العشرى وخاض مباراة أمام الداخلية انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويأمل الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى فى تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء اليوم.

واختار سارى 22 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق مساء امس وهم: المهدى سليمان، عمر صلاح، عمرو خليل، شريف رضا، هشام صلاح، محمود شبانه، سيف تقا، أحمد غنيم، اسلام أبو سليمه، كريم الديب، عمرو صالح، خالد الغندور، عمر الوحش، فرانك الان، هانى الطامى، فوزى الحناوى، عبد الغنى محمد، أحمد عيد، أحمد عادل ميسى، عمورى، بواتنج، مابولولو.