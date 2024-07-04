نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغلت إجازة رأس السنة الهجرية 2024 بال المواطنين خلال الساعات الماضية، حيث تزايدت التساؤلات حول موعد هذه الإجازة.

وقد أعلن مجلس الوزراء المصري مساء أمس موعد إجازة رأس السنة الهجرية رسميًا للموظفين والعاملين في مختلف القطاعات بالدولة. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن هذه الإجازة.

قرار مجلس الوزراء بخصوص إجازة رأس السنة الهجرية 2024

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية.

يأتي هذا القرار بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هـ، وذلك وفقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

القطاعات المستفيدة من الإجازة

يشمل قرار الإجازة جميع العاملين في:

- الوزارات

- المصالح الحكومية

- الهيئات العامة

- وحدات الإدارة المحلية

- شركات القطاع العام

- شركات قطاع الأعمال العام

- شركات القطاع الخاص

أهمية المناسبة

مع بداية شهر يوليو، تأتي مناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية 1446 هـ، حيث يحتفل الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

تعتبر رأس السنة الهجرية ذكرى مهمة في التقويم الإسلامي، حيث تحتفل بها المجتمعات الإسلامية حول العالم بإحياء الذكرى السنوية لهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.

مناسبات أخرى في شهر يوليو

إلى جانب رأس السنة الهجرية، يتزامن شهر يوليو مع إجازة ذكرى 23 يوليو، وهي مناسبة وطنية تحتفل بها مصر بذكرى ثورة 1952.