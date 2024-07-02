نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- البترول: وقف قطع الكهرباء لمدة 63 يوم خلال فصل الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن هناك 21 شحنة غاز مسال ستصل إلى مصر خلال فصل الصيف الحالي (يوليو وأغسطس وسبتمبر)، بالإضافة إلى شحنات أخرى من المازوت.

يأتي هذا في إطار جهود الوزارة لحل أزمة انقطاع الكهرباء التي تعاني منها البلاد.

تفاصيل الشحنات والمخزون

في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد» يوم الإثنين، أوضح عبدالعزيز أن مخزون الشبكة القومية للغازات سيكون كافيًا لتلبية احتياجات البلاد.

وأضاف أن الحكومة تعاقدت بالفعل على هذه الشحنات، وهناك بعض الشحنات التي وصلت مصر بالفعل ويتم تفريغها حاليًا.

تأثير الشحنات على أزمة الكهرباء

أكد المتحدث أن وصول هذه الشحنات سيؤدي إلى إيقاف انقطاع الكهرباء اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو (21 يوليو) وحتى نهاية فصل الصيف (21 سبتمبر)، وهي مدة تصل لنحو 63 يومًا، كما أعلن رئيس الوزراء في تصريحات سابقة.

يعكس هذا الإجراء استعداد الحكومة لمواجهة تحديات الطاقة وضمان استمرارية الخدمة الكهربائية دون انقطاع.

خطط مستقبلية لتخفيف الأحمال

بعد انتهاء فصل الصيف، أشار عبدالعزيز إلى أنه سيتبقى شهران أو ثلاثة أشهر على نهاية العام سيتم خلالها العمل على تقليل تخفيف الأحمال عن طريق خطة سيتم تنفيذها.

تهدف هذه الخطة إلى تحقيق استقرار في إمدادات الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة الوطنية، مما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والمشروعات الاقتصادية بشكل فعال.

قطع الكهرباء في مصر

أهمية الخطوة

تأتي هذه الإجراءات في وقت حرج حيث تعاني مصر من انقطاع الكهرباء المتكرر، مما يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين ويعرقل النشاط الاقتصادي.

تعكس التعاقدات الجديدة والتخطيط الاستباقي حرص الحكومة على معالجة أزمة الطاقة بفعالية وسرعة، وتوفير حلول مستدامة للمستقبل.

تؤكد هذه الخطوات التزام وزارة البترول والحكومة المصرية بتوفير الطاقة بشكل مستدام وحل مشاكل الانقطاع الكهربائي التي تؤثر على البلاد.

ويعد وصول شحنات الغاز المسال والمازوت جزءًا من استراتيجية شاملة لضمان استقرار الإمدادات وتحسين جودة الحياة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة.