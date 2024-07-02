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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: تورام يريد اليوفي وآس تعلق على انهيار الدون وتألق كوستا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 02-07-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت ابرز عناوين الصحف الاوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاغازيتا ديلو سبورت
- انتخابات مبكرة
- لوكاكو شالوباه وشوكومويكي
- واحد اثنين ثلاثة إلى الميلان
- تورام يريد اليوفي
- سينر يواصل تألقه وسيواجه ايطالي في ديربي
- دموع وبهجة
كورييري ديلو سبورت
- صدمة غرافينا: التصويت على الفور
- حصري غورفينو " انا الآن استطيع اللوم "
- هدف لاتسيو: غودموندسون
- كريستيانو إلى ربع النهائي وفرنسا ايضا"
ماركا
- فرنسا ١-٠ بلجيكا
- البرتغال ٠-٠ سلوفينيا (٣-٠)
- فرنسا والبرتغال يتقدمان وهما في طريق اسبانيا
- الحجر والورق والحماس
- الكاراز يفوز في الملعب الرئيسي بثلاث مجموعات
- جيرماي يدخل التاريخ
آس
- رونالدو إلى ربع النهائي بعد ضربات الترجيح وتألق كبير من الحارس كوستا
- هدف عكسي يضع فرنسا في الدور ربع النهائي
- مناقشة في الافق: داني اولمو أو بيدري
- الكاراز يعبر في ويمبلدون بسهولة
موندو ديبورتيفو
- نيكو المخيف
- فرنسا والبرتغال إلى ربع النهائي
- الكاراز يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بنجاح
ليكيب
- فرنسا ١-٠ بلجيكا
- كان هناك فرحة كبيرة
- طواف فرنسا: المرحلة الثالثة تألق جيرماي
بيلد
- البرتغال تستمر بحلمها
- دموع رونالدو قابلها تألق الحارس كوستا
ذا صن
- كريستيانو رونالدو ينهار بالبكاء بعد اهداره لركلة الجزاء امام سلوفينيا تاركا" والدته منهارة في المدرجات