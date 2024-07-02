نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق فاركو يوم الأربعاء القادم الموافق 3 يوليو المقبل بملعب الآخر في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 29 من دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فاركو

وتقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وفاركو مساء الأربعاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الزمالك وفاركو

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد تحقيق 11 فوز و4 تعادلات وخسر 7 بينما يأتي فاركو في المركز 15 برصيد 25 نقطة حيث فاز خلال 5 وتعادل بعشرة وهزم بثلاثة عشر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات