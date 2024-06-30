لقاء تاريخي مرتقب يجمع بين العليمي والمشاط..تفاصيل مفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الناشط السياسي أحمد سعيد كرامة، مساء يوم الجمعة، عن موعد أول لقاء رسمي سيجمع بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي، مهدي المشاط.

وأعلن كرامة عبر منشور اطلع عليه "المشهد اليمني"على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن "اللقاء الرسمي المباشر الأول بين الشرعية اليمنية ومليشيا الحوثي سيكون في مسقط يوم 15 يوليو". وأضاف كرامة: "سيتم خلال اللقاء التوقيع على اتفاق ينظم آلية تنفيذ بنود خارطة الطريق السعودية". وأشار إلى أن البنود التي سيتم التوقيع عليها ستعلن يوم الأحد المقبل.

ورافق كرامة منشوره بصور لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، والقيادي الحوثي مهدي المشاط، الذي يرأس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الخميس عن بشائر لميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تحت مسمى "اليمن الجديد"، بفضل جهود سلطنة عُمان التي تستضيف منذ سنوات طويلة قيادات حوثية بقيادة المتحدث الرسمي باسم الميليشيات محمد عبدالسلام، الذين يُعرفون بـ "وفد التفاوض".

د

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية الرسمية أن مسقط ستكون موقع الإعلان عن هذه البشائر في إطار مفاوضات إنسانية واقتصادية متوقعة يوم الأحد القادم، حيث ستجمع طرفي الصراع (الحوثي والشرعية). وذكرت أن هذه المفاوضات جاءت بعد نجاح الوساطة السعودية-العمانية في تقريب وجهات النظر وبرعاية أممية، ما يشكل اختراقًا للوصول إلى سلام دائم وشامل انتظره اليمنيون طويلاً.

وكشفت الصحيفة عن الغموض المحيط بالاتفاق المفاجئ، مشيرة إلى أنه يتضمن التنسيق لفتح الطريق الرئيسي بين مدينة تعز (الشرعية) والحوبان شرق المدينة التي يسيطر عليها الحوثي، وكذلك طريق مأرب-البيضاء. وأوضحت أن هذه الخطوات لم تأت من فراغ، بل جاءت نتيجة جهود جبارة بذلتها الدبلوماسية السعودية والعمانية بهدف تنفيذ قرارات التهدئة التي أقرتها الأمم المتحدة كخطوة لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة.

د

وتحدثت الصحيفة عن "الشتات" الذي يعيشه الشعب اليمني إنسانياً واقتصادياً ومجتمعياً، ليس في الداخل فحسب، بل في عدد من عواصم الدول العربية التي تحولت إلى حاضنة للكثير من اليمنيين التواقين لوطن يسعد فيه الجميع.

وترى الصحيفة أن الشارع اليمني ينتظر "اليمن الجديد" الذي يجب أن يعود سعيدًا بأبنائه وجيرانه المخلصين، الذين يبذلون كل غالٍ ورخيص في سبيل رأب الصدع وتوحيد اليمنيين على كلمة سواء والحفاظ على يمن واحد موحد.

وأجمع السياسيون والنشطاء المحليون على أن هذه الأنباء، التي جاءت في سياق تقرير لصحيفة سعودية رسمية، لن تخدم سوى ميليشيا الحوثي التي تعتبر المستفيد الأكبر من مفاوضات مسقط، إذ ستحقق لها مكاسب سياسية واقتصادية تثبت سلطة زعيمها عبدالملك الحوثي كمرشد أعلى مشابه لمرشد إيران، المحرك الرئيسي للحوثيين.