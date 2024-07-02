نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم: إزالة ٨٣٤٧٥ حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.

وصرح الدكتور سويلم أنه يجرى حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، حيث تم الأنتهاء من تنفيذ توسعة كورنيش نيل سوهاج الغربي بطول ٨٧٠ متر، وحماية واجهة نيل أخميم بطول ٦٠٠ متر ليصبح واجهة حضارية متطورة، تطوير مرسي عبارة المراغة بطول ١٠٠ متر، كما يجرى الإعداد لبدء أعمال حماية جوانب نهر النيل بقري ( الرقبة – الطوناب – الرديسية – القنادلة ) بمحافظة أسوان بطول يصل إلي ٤٠٠ متر.

وأضاف أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كم من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، حيث تم إزالة (٨٣٤٧٥) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، مؤكدًا أن الوزارة لا تتهاون مع اي تعديات على نهر النيل مع وجود تنسيق تام مع السادة المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها في المهد بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وأشار سيادته إلى أنه تم نهو تنفيذ الموجة ٢٢ لإزالة التعديات، حيث تم إزاله ١٢٨٠ حاله تعدى، والوزارة بصدد البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة رقم ٢٣ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، مضيفًا أن هذه الموجات من الإزالات تتم تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة.

وقد تم خلال الشهرين الماضيين تنفيذ العشرات من أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل.. حيث تم تنفيذ (٥) قرارات إزالة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمساحة ١٢٣١٥ متر مربع بمحافظة الجيزة بمعرفة الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبري وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المسطحات المائية ومركز ومدينة أبو النمرس، وتنفيذ (٣) قرارات إزالة بمنطقة منيل شيحة بالقاهرة بمعرفة الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبري وبالتنسيق مع المحليات والجهات الأمنية.

كما تم تنفيذ (١٠٥) قرار إزالة بمساحة ٤٦٧٩ متر مربع بزمام الادارة العامة لحماية النيل جنوب فرع دمياط بمحافظتي القليوبية والغربية وبالتنسيق مع المحليات والجهات الأمنية.

وفى محافظة المنوفية.. تم تنفيذ (٨) قرارات إزالة لتعديات بمساحة ٨٠ متر مربع بناحية أبو نشابة بمركز السادات.

كما تم تنفيذ (٣) قرارت إزالة لمبانى مخالفة بمساحة ١٤٤٤ متر مربع بناحية جزيرة نكلا بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بمعرفة الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لشمال فرع رشيد وبتأمين مركز شرطة شبراخيت.

وفى محافظة بنى سويف.. تم إزالة ٣ مباني مخالفة بمساحة ٤٨٠ متر مربع بقرية الديابية بمعرفة هندسة نيل الواسطى وبالإتحاد مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى والأجهزة الأمنية، وتنفيذ (١٢) قرار إزالة بمساحة ٨٣٦ متر مربع بمركز ومدينة الفشن بمعرفة الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل ببني سويف وبالتنسيق مع المحليات ومديرية الأمن ببني سويف، وإزالة تعدى في المهد عبارة عن أعمال تعلية بأتربة ومخلفات بناحية خور الشناوية بمعرفة المخالف نفسه وتحت إشراف إدارة نيل بني سويف ومركز شرطة ناصر، كما تم رصد وإزالة (٦) مخالفات فى المهد عبارة عن ردم بمساحة ٦١٥ متر مربع بناحية جزيرة المساعدة بمعرفة هندسة نيل الواسطي والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي والجهات الأمنية، وإزالة مخالفة ردم داخل القطاع المائي بمكعب ٣٠٠ متر مكعب بمعرفة هندسة نيل الواسطي، وإزالة مخالفة في المهد عبارة عن ردم بمكعب ٢٥٠ متر مكعب بناحية جزيرة المساعدة بمركز الواسطي بمعدات إدارة نيل بنى سويف وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

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