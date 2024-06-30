نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليست زوجته.. "دوت الخليج الرياضي" يكشف حقيقة منشور زوجة حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الزوجة السابقة لحسام حسن مدرب منتخب مصر، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشورات لها عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك".

من هي زوجة حسام حسن السابقة؟

ويستعرض “دوت الخليج الرياضي” أبرز المعلومات عن زوجة حسام حسن التي أثارت ضجة كبيرة عبر صفحات السوشيال ميديا.

ويعد حسام حسن منفصل تمامًا منذ فترة قريبة عن زوجته السابقة والتي تجاوزت ببعض المنشورات الغير لائقه على صفحتها الخاصة بشكل أغضب الكثيرين، وهي ليست على ذمته حاليًا، كما تعد هذه السيدة ليست فلسطينية كما تم الترويج ولكنها مصرية.

حسام حسن متزوج حاليًا من سيدة أخرى، لا علاقة لها بالزوجة السابقة صاحبة الواقعة نهائيًا، وهو شخصيًا حاليًا لا علاقة له حاليًا بزوجته الثانية صاحبة المنشورات المسيئة، كما أن طليقته قامت منذ ايام بمسح معظم الصور الخاصة بحسام حسن من صفحتها.

وتقدم مدرب منتخب مصر حسام حسن ومدير الكرة إبراهيم حسن، بالتهنئة للرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري العظيم بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو.