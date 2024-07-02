تعيين المستشار عبد الراضى صديق رئيسا لهيئة النيابة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 10:33 صباحاً - أصدرت هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم بيانا بتعيين رئيسًا جديدًا لها فنص البيان على "أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم (254) لسنة 2024، بتعيين المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي اكتمل عطائه نهاية يونيو الماضي.

المستشار عبد الراضي أحمد صِدِّيق من مواليد 30 أبريل1955، بقرية "الفراسية - مركز ساقلته، بمحافظة سوهاج"، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1977 من كلية الحقوق - جامعة القاهرة.

التحق صديق بالنيابة الإدارية عام 1978 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها النيابات الإدارية بمحافظة "سُوهاج" بأقسامها المختلفة، كما انتُدِبَ لتدريس مادة "القانون" بالمعهد العالي للدراسات التجارية بمحافظة سوهاج.

وتولى رئيس النيابة الجديد العمل مديرًا لعددٍ من النيابات الإدارية شملت: النيابة الإدارية "بنجح حَمَّادي" بمحافظة "قِنا"، والنيابات الإدارية "بطِما" و"جِرجا" و"المَراغة" بمحافظة "سُوهاج"، والنيابة الإدارية "بقِنا" – القسم الثاني، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية "بقِنا"، ثم المكتب الفني "بسُوهاج"، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية "بسُوهاج"، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 يوليو 2024".