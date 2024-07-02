«التعليم»: ضبط المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 10:33 صباحاً - قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم ضبط الشخص المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية باستخدام هاتف محمول بلجنة بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم الضبط فور قيام الشخص بتصوير أجزاء من الامتحان، حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما تم ضبط طالب بإدارة مصر القديمة التعليمية بمحافظة القاهرة، خلال قيامه بالغش الإلكترونى، باستخدام هاتف محمول وتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.