إعلام فلسطيني: مسيرات إسرائيلية تطلق النار على سيارات الإسعاف غربي رفح

جدة - نرمين السيد - أفاد الإعلام الفلسطيني، بإطلاق مسيرات إسرائيلية النار على سيارات الإسعاف التي حاولت انتشال عدد من الشهداء غربي رفح الفلسطينية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن الجيش يقترب من إنهاء العملية البرية في قطاع غزة بعد مرور 9 أشهر من اندلاع الحرب. وبحسب الإعلام الإسرائيلي، من المتوقع استئناف العمليات العسكرية في خان يونس، كذلك هناك تقديرات في الجيش باستمرار عملية رفح الفلسطينية 4 أسابيع أخرى.

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