مستشفيات قطاع غزة.. استهدافات إسرائيلية تتحدى الإنسانية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - في اليوم الـ272 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواصل الاحتلال جرائمه في القطاع الصحي، حيث قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عددا كبيرا من الطواقم الصحية وتدمر غالبية المستشفيات.





وأوضحت أن هناك نحو 152 مؤسسة صحية استهدفت بشكل جزئي، فضلا عن تدمير 125 سيارة إسعاف. وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، حيث أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 556 شهيدًا ذلك منذ 7 أكتوبر الماضي.

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