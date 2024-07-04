مصدر أمني إسرائيلي: نتنياهو سيضحي بالمحتجزين من أجل كسب بعض الوقت

جدة - نرمين السيد - وكان البيت الأبيض قد أعرب عن قلقه بشأن مضمون خطاب نتنياهو المرتقب أمام الكونجرس.

وأضافت نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن نتنياهو قد يستغل خطابه المرتقب أمام الكونجرس لانتقاد بايدن لعدم دعمه في الحرب بغزة بما يكفي. ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام المشرعين في 24 يوليو المقبل، وستكون كلمته عن الحرب الإسرائيلية على غزة في ظل ملاحقتها أمام المحافل الدولية وتعزيز عزلتها الدولية.

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