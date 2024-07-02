الخميس القادم.. طرح فيلم عصابة الماكس بالسعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 10:32 صباحاً - كشفت الشركة المنتجة عن موعد طرح فيلم عصابة الماكس في السعودية، بعد طرحه في السينمات المصرية خلال الفترة الماضية .

ومن المقرر عرض فيلم عصابة الماكس في السينمات السعودية ، يوم الخميس القادم .

فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول «الماكس»، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

الفيلم بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وصلاح عبدالله وهشام ماجد ومحمد ثروت وحمدي الميرغني وحمو بيكا و والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبدالخالق.