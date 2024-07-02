وزير الخارجية يفتتح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 10:33 صباحاً - افتتح وزير الخارجية سامح شكري اليوم /الثلاثاء/ فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، التي تعقد بالقاهرة تحت عنوان "إفريقيا في عالم متغير..إعادة تصور الحوكمة العالمية من أجل السلام والتنمية".

وتتناول المناقشات - التي تستمر لمدة يومين - عددا من الأولويات الإفريقية الهامة، من بينها سُبل تحقيق السلام والأمن في عالم مُتغير، وتبني الحلول المُتكاملة في إطار دعم العلاقة بين السلم والأمن والتنمية، والدفع قدماً بجهود بناء السلام، ومنع نشوب النزاعات من خلال معالجة أسبابها الجذرية، وتسليط الضوء على دور الدولة لبناء مؤسسات قادرة على الصمود من أجل تحقيق السلام المستدام في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي، ومناقشة أهمية التعليم من أجل بناء السلام باعتبار التعليم موضوع العام الجاري في الاتحاد الإفريقي، ومحورية دور الشباب والمرأة في جهود السلم والأمن، وتعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وبحث مستقبل الشراكات مع القارة، فضلاً عن طرح المنظور الإفريقي إزاء أجندة المناخ والسلم والأمن.

ويشارك في المنتدى، عدد من الشخصيات الدولية والإفريقية رفيعة المستوى، بإلإضافة إلى عدد من الوزراء الأفارقة والمسئولين الأمميين ولفيف من الشخصيات الإفريقية الرائدة في مجال السلام.

وكانت مصر قد بادرت بإطلاق "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019، وفي إطار ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في إفريقيا.