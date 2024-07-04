نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏انطلاق عمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية البريطانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، ب‏انطلاق عمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية البريطانية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، أن سعيد جليلي يتصدر الآن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية يليه مسعود بزشكيان.

وقالت وزارة الداخلية الإيرانية، إن عدد الأصوات التي تم فرزها بلغ 8.379.341.

وبحسب الداخلية الإيرانية، يتصدر جليلي النتائج بـ3.505.191 صوت، بينما حصل أقرب منافسيه بزشكيان على 3.389.191.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية نحو 40 في المئة، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.