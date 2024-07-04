نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره طلائع الجيش وذلك ضمن منافسات التاسعة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكان الاتحاد قد خسر مباراته الأخيرة أمام فاركو بهدف نظيف ليدخل المباراة بشعار الانتصار لا بديل عنه.

وعلى الجانب الاخر تلقى طلائع الجيش هزيمة قاسية للمرة الثانية على التوالي برباعية نظيفة، والتي جاءت بعد السقوط أمام زد برباعية مقابل هدف.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد جهاز الرياضة العسكري المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل مواجهة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري في مصر والشرق الأوسط.