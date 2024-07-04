نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يكشف.. هل رمضان صبحي مظلوم في قضية المنشطات؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إسلام جمال، مخطط أحمال نادي بيراميدز، أن موقف رمضان صبحي لاعب الفريق صحيح بشأن أزمة المنشطات خلال الفترة الماضية.

تصريحات إسلام جمال عن أزمة رمضان صبحي

وقال إسلام في تصريحات لبرنامج "كورة في ال90" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: رمضان صبحي لم يحصل على أي نوع من المنشطات، والازمة فقط بسبب تضارب العينة وحدوث خطأ فيها.

وأضاف: رمضان صبحي من أفضل اللاعبين الذين يخوضون التدريبات في مصر بدنيا خلال الفترة الحالية، وهو مظلوم في قضية المنشطات.

وتابع إسلام جمال تصريحاته: شريف إكرامي أكثر اللاعبين التزاما في الجانب البدني، وهو الوحيد اللي بيحب يضع خطة أمامه من أجل العمل عليها وبالفعل بيصل ليها بشكل ناجح.