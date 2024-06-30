إعلامي سعودي يصل إيران ويفعل هذا الشيء داخل مطار وشوارع طهران ولأول مرة !

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو، لحظة وصول المراسل الصحفي السعودي عوض الفياض، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لأول مرة منذ عقود.

وأظهر الفيديو وصول مراسل نشرة أخبار التاسعة التي تذاع على MBC، إلى المطار وكان في استقباله صحافيين إيرانيين ومترجم.

وقال الفياض إن إجراءات خروجه من المطار في طهران كانت سريعة بخلاف تعامل الناس معه بود، واستقباله بشكل لائق من الصحافيين الإيرانيين.

ووثق المراسل السعودي، لقطات من داخل مطار وشوارع طهران، بكاميرا جواله.

ويتواجد مراسل التاسعة في طهران، لتغطية مراكز الاقتراع ورصد حالة الشارع الإيراني، خلال الانتخابات التي تجرى لاختيار رئيس جديد خلفاً للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.