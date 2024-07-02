الغندور: على الأهلي والزمالك أن ينفذا طلبات المنتخب الأولمبي

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أحمد جودة - القاهرة -



طالب خالد الغندور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق الأهلي والزمالك تنفيذ طلبات المنتخب الأولمبي قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.



وقال خالد الغندور في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي والزمالك ناديان حكوميان، وبيراميدز نادي استثمار إماراتي، وقد يكون حقه أن يرفض انضمام إبراهيم عادل للمنتخب الأولمبي".



وأضاف: "يتم تأجيل المباريات من أجل تمثيل الأندية لمصر في البطولات الإفريقية، وهذا تسبب في إفساد الدوري المصري، والآن مصر هي من ستلعب مباراة في الأولمبياد، أين دور هذه الأندية؟".



وتابع: "الأهلي والزمالك كانا يطلبان من اتحاد الكرة تأجيل المباريات، والآن بعض الأندية ترفض انضمام لاعبيهم للمنتخب الأولمبي".



وأتم خالد الغندور تصريحاته قائلًا: "المنتخب الأولمبي يحتاج مدافع قوي في الأولمبياد أو اثنان، بالإضافة للاعب خط وسط، أعتقد أن الأهلي قد يوافق على انضمام محمد الشناوي".