نعرض لكم الان تفاصيل خبر تحالف سكاتك النرويجية يوقع أول عقد ملزم لشراء الأمونيا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يونيو 2024 12:18 مساءً - دوت الخليج – قال تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لسكاتك النرويجية، إن تحالف “مصر للهيدروجين الأخضر”، الذي تقوده الشركة مع كل من فيرتيجلوب وأوراسكوم للإنشاءات وصندوق مصر السيادي، بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، نجح في توقيع اتفاق ملزم لبيع الأمونيا الخضراء لمدة 20 عامًا مع شركة فيرتيجلوب، اليوم، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

وأشار بيلسكوج، خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن التحالف بدأ في بناء المشروع عام 2021؛ لتطوير وبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يحول إلى أمونيا خضراء بمصنع شركة مصر للأسمدة، ويصدر إلى الخارج عن طريق شركة المشروع “مصر للهيدروجين الأخضر”.

وأضاف أن المشروع ينتج حوالي 13 ألف طن من الهيدروجين الأخضر الذي يحول إلى ما يقرب من 70 ألف طن من الأمونيا المنتجة من الطاقة المتجددة في السنة، بمجموع استثمارات 500 مليون دولار أمريكي، من خلال محطتي إنتاج طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 270 ميجاوات لتغذية عمليتي تحليل الهيدروجين وتصنيع الأمونيا.

وأشار إلى أنه بعد نجاح المشروع في تأمين اتفاق طويل الأجل هو الأول من نوعه على مستوى العالم لبيع إنتاج المشروع من الأمونيا الخضراء لمدة 20 عامًا إلى شركة فيرتيجلوب، ستستكمل شركة المشروع العمل مع شركاء التمويل وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للانتهاء من إعداد عقود التمويل والانتفاع بالأرض لمحطات الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن الشركة شغلت المرحلة الأولى من المشروع بنجاح خلال مؤتمر المناخ كوب27 الذي عقد في شرم الشيخ عام 2022، ومن المخطط وصول المشروع للإغلاق المالي خلال النصف الأول من عام 2025.

كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية إلى أن الشركة وقعت اليوم أيضًا عقدًا مع شركة يارا كلين أمونيا النرويجية لشراء الأمونيا الخضراء من مشروع “دمياط للأمونيا الخضراء” الذي ستنفذه الشركة باستثمارات 900 مليون دولار في ميناء دمياط بالشراكة مع شركة موبكو والشركة القابضة للبتروكيماويات.

وأشار إلى انه بموجب العقد ستشتري شركة يارا الأمونيا الخضراء من مصر لمدة 20 عامًا.

وفي غضون ذلك، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي شركة سكاتك النرويجية على نجاحها في التوقيع اليوم على عقدين مهمين لشراء الأمونيا الخضراء من مصر، وأحد هذه العقود هو أول عقد ملزم مع شركة فيرتيجلوب لشراء الأمونيا الخضراء على مستوى العالم.

وأكد أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات تعاون وثيقة، مُعربًا عن تقديره للشركات النرويجية التي تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في مصر، ومن أبرز هذه الشركات شركة “سكاتك” التي تحظى بدعم واهتمام كبيرين من الحكومة النرويجية.

وبدوره، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاتفاقية تعكس الثقة في المشروع ومناخ الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع تقدر بحوالي 900 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا، لافتا إلى أن المشروع يهدف لتوليد طاقات متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 480 ميجاوات من الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

كما أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أهمية مشروعات الشركة في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستعداد لتقديم الدعم اللازم لها.