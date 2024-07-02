العالم اليوم - السعودية تعلن اكتشاف 7 حقول ومكامن للنفط والغاز

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 10:21 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أعلن، الاثنين، اكتشاف سبعة حقول ومكامن للنفط والغاز في المنطقة الشرقية والربع الخالي بالمملكة.

وقال الأمير عبدالعزيز إن شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية اكتشفت "حقلين للزيت غير التقليدي ومكمنا للزيت العربي الخفيف وحقلين للغاز الطبيعي ومكمنين للغاز الطبيعي". وأضاف أن حقلي الزيت غير التقليدي ومكمن الزيت العربي الخفيف اكتشفت في المنطقة الشرقية، فيما اكتُشف حقلا الغاز الطبيعي والمكمنان في الربع الخالي.

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