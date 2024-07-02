بدء التشغيل التجاري للمحطة الشمسية كوم أمبو – أسوان…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدء التشغيل التجاري للمحطة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات كوم أمبو – أسوان.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى ربط محطة الطاقة الشمسية بالشبكة القومية عن طريق محطة ربط جهد 33/220 كيلو فولت تربط المحطة بمحطتي غرب سلوا ومحطة محولات بنبان 1.

وتحتوى المحطة على 387.465 من الألواح الشمسية من أحدث تكنولوجيات ثنائية الأوجه بالإضافة إلي 952 عاكسا كهربيا على مساحة 4.8 كيلومتر مربع لإنتاج 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة والتي تسهم في خفض البصمة الكربونية بحوالي 280 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

ولفتت الوزارة إلى أنها أسندت مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجا وات لشركة ACWA POWER بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان بنظام الـ BOO؛ مما يرفع عن كاهل الدولة تكلفة المشروع، والتي تقدر التكلفة الاستثمارية حوالي 168 مليون دولار.

وأوضحت أن شركة ACWA POWER مولت المشروع بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، برئاسة كل من البنك الأوروبي للتنمية والإعمار EBRD والبنك الإفريقي للتنمية AfdB، ومشاركة كل من صندوق أوبك، صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا، صندوق المناخ الأخضر، والبنك العربي أبيكورب، بطاقة إنتاجية تكفي لتلبية احتياجات 130 ألف وحدة سكنية وتوفر ما يعادل حوالي 15 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي شهريًا.

ونوّهت بأن العمل بالموقع بدأ في 11 أبريل 2023؛ مما ساهم في توفير ما يزيد عن 1900 فرصة عمل للمجتمع المحلى بالتعاون المشترك بين إدارة المشروع والتنسيق الكامل مع محافظة أسوان والشركة المصرية لنقل الكهرباء مما اسهم في الإسرع لإنجاز أعمال بالمحطة.