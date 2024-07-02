عاجل.. إيرادات السياحة ترتفع 4.8% في النصف الأول إلى 6.6…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – سجلت إيرادات السياحة 6.6 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 6.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2023، بزيادة 4.8%، ومقارنة مع 5.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010.

وأشار تقرير حول حركة السياحة الوافدة إلى مصر تلقاه وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، اليوم، إلى أن مصر استقبلت 7.069 مليون سائح في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يماثل تقريبًا الرقم القياسي التاريخي الذي حققته أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة نفسها من عام 2023، والتي بلغت 7.062 مليون سائح، وهو ما يعد نموًا أيضًا عن عام 2010 الذي بلغت أعداد السائحين خلاله 6.9 مليون سائح.

ونوّه التقرير بأن أعداد الليالي السياحية شهدت نموًا خلال هذه الفترة من العام الجاري حيث بلغت 70.2 مليون ليلة سياحية لتتجاوز بذلك المستويات القياسية السابقة، مقارنة بـ67.6 ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023 و65.7 ليلة سياحية خلال عام 2010،

وذكر بيان لوزارة السياحة والآثار بأن هذه الأرقام تأتي في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر التي ترتكز على تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري، من خلال زيادة أعداد كل من مقاعد الطيران الوافدة لمصر والغرف الفندقية بها بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة وتحسين التجربة السياحية بها لتحقيق مستهدفات الصناعة وصولًا إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وشهد عام 2023 أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة في مصر، محققًا رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين الوافدين، والذي بلغ 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر.