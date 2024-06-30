نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يلعن عن مشروع سينمائي جديد وتعرض لموقف محرج.. أبرز لقطات المؤتمر الصحفي لمهرجان موازين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم محمد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان موازين عن عمل سينمائي جديد يجمعه بالمطرب سعد لمجرد، وأشار إلى أن العمل على المشروع قد بدأ بالفعل.

تفاصيل المشروع المؤجل

وكشف رمضان عن تأجيل المشروع الفني بسبب انشغالهما في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنهما بدءا بالفعل في التحضير لهذا العمل.

وذكر رمضان أن أول حديث دار بينهما كان حول هذا المشروع السينمائي قبل أن يتعاونا في أغنية "إنساي".

موقف محرج خلال المؤتمر

تعرض محمد رمضان لموقف محرج أثناء المؤتمر الصحفي عندما خلط بين اسم دولة المغرب والأردن.

وقال رمضان: "سعيد بوجودي في البلد العظيم والبلد الغالي وصاحب فضل عليا المملكة المغربية الهاشمية"، ليصحه الجمهور بأن الصحيح هو "المملكة المغربية العلوية".

إلغاء حفله في موازين

سبق أن اعتذر محمد رمضان عن إقامة حفله في مهرجان موازين حدادًا على وفاة والدة ملك المغرب، لكن إدارة المهرجان أبلغته برفض الاعتذار وألزمت بإقامة الحفل بناءً على قرار ملكي، وقد أعلن رمضان عن ذلك من خلال مقطع فيديو على حسابه في الإنستجرام.

مشروع فيلم أسد أسود

يواصل محمد رمضان تصوير فيلم "أسد أسود" الذي سيعرض قريبًا، ويشاركه في البطولة ماجد الكدواني وشريف سلامة وخالد الصاوي ورزان جمال، الفيلم من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب.

أحداث فيلم أسد أسود

تدور أحداث فيلم "أسد أسود" في حقبة المماليك عام 1280 ميلادية، حيث يقوم محمد رمضان بقيادة ثورة العبيد، ويتضمن الفيلم العديد من مشاهد الأكشن والمغامرات.