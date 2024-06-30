نعرض لكم الان تفاصيل خبر أهم اتفاقيات اليوم الأول من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يونيو 2024 12:18 مساءً - دوت الخليج – شهدت فعاليات اليوم الأول من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإقامة مجموعة من المشروعات تركز أغلبها حول الهيدروجين والأمونيا الأخضر، باستثمارات تزيد على 32 مليار يورو. وتستعرض بوابة دوت الخليج أبرز الاتفاقيات الموقعة اليوم بين الجانبين المصري والأوروبي: – توقيع 4 اتفاقيات تعاون ثنائية مع الحكومة المصرية بإجمالي 299 مليون يورو، وتشمل: اتفاقية تعزيز التعاون الإقليمي لتعزيز التنمية المستدامة بقيمة 263 مليون يورو.

اتفاقية لدعم التوظيف والمهارات لدى لشباب بقيمة 25 مليون يورو.

اتفاقية لدعم صمود الأجيال القادمة بقيمة 8 مليون يورو.

اتفاقية لتعزيز القدرات وإمكانية الوصول إلى الأدوية واللقاحات والتكنولوجيا بقيمة 3 ملايين يورو. – مذكرة تفاهم بين مجموعة العربي المصرية وشركة هيلر الألمانية لتصنيع منتجات الأخيرة باستثمارات 70 مليون يورو – اتفاقية تعاون مع فولكس فاجن دراسة جدوى لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد. – اتفاقية تعاون مع تحالف شركة ديمي البلجيكية لإقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب باستثمارات تصل إلى 24 مليار يورو. – اتفاقية تعاون مع تحالف شركتي EDF Renewable الفرنسية وZero Waste المصرية/ إماراتية؛ لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير، باستثمارات تصل إلى 7 مليارات يورو – اتفاقية مع شركتي سكاتك ويارا النرويجيتين؛ لإقامة مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء في مدينة دمياط، 890 مليون دولار. – أول عقد ملزم لشراء الأمونيا الخضراء من مصر مع تحالف سكاتك النرويجية. وكانت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قد أكدت أن الشركات الأوروبية والشركاء المصريون سيوقعون خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي صفقات تزيد قيمتها عن 40 مليار يورو.

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