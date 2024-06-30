نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم تعلن زواجها في حفلها برومانيا..تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن زواجها على خشبة المسرح، خلال حفلها الأخير التي أحيته أمس في رومانيا، وقالت:" رح خبركن خبرية عن الفستان، هذا الفستان باللون الأبيض بيعنيلي كتير غير إنه لونه أبيض، وأنا بحب هاللون كتير، هاللون كان حفل زفافي فيه وهيدا الفستان بالذات".

آخر أعمال نجوى كرم

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نجوى كرم الغنائية، هو طرحها مؤخرًا ألبومًا بعنوان "كاريزما" والذى تضمن 7، وكانت أول أغنية تحمل اسم "شغل موسيقى"، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد.

أغنية "كاريزما"

وجاءت الأغنية الثانية في الألبوم تحمل اسم "كاريزما"، وهى من كلمات أليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي.

وتضمنت كلمات الأغنية على الآتي:

الله يبعث له الهنا والفرحة دوم

يا اللي قلبي بغرامه جانن مغروم

لحظة وحدة من دونه أنا برفض عيش

عشقانة لون عيونه وأمري محسوم

كاريزما قوية هضامة وشبوبية

جينتلمان مرتب شيك هيبة وطلة ملوكية

كاريزما قوية هضامة وشبوبية

جينتلمان مرتب شيك هيبة وطلة ملوكية

بضله مرستق حاله شو ع باله

شاغل ها الدنيا بسحره وبجماله

بطيبة قلبه بنفسيته وبأخلاقه

الكل بيحلف وحياته يا نياله

كاريزما قوية هضامة وشبوبية

جينتلمان مرتب شيك هيبة وطلة ملوكية

كاريزما قوية هضامة وشبوبية

جينتلمان مرتب شيك هيبة وطلة ملوكية

كاريزما قوية قوية، قوية هضامة وشبوبية