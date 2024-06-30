نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تنظم برنامجًا تدريبيًا صيفيًا لطلاب المدارس في مجال برمجيات الروبوتات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تنظيم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برنامج تدريبي صيفي لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية في مجال برمجيات النظم المدمجة والروبوتات، بهدف تعريفهم بأحدث تقنيات البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وإكسابهم المهارات اللازمة للبرمجة وتصميم الروبوتات.

وأوضح الدكتور الخشت، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار مساهمة الجامعة والكلية في خدمة المجتمع من خلال التدريب على برمجيات النظم المدمجة والروبوتات، واستجابة لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن البرنامج يستهدف تعريف الطلاب بأحدث تقنيات البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وإكسابهم المهارات اللازمة للبرمجة وتصميم الروبوتات، وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات، وفتح الباب أمام طلاب الثانوية للتعرف على أقسام وتخصصات كلية الحاسبات لتحفيزهم على الالتحاق بها مستقبلًا.

من جانبه، أوضح الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن البرنامج التدريبي سيقام في الفرع الدولي للجامعة، خلال شهر يوليو، بشرط أن يكون لدى الطلاب المتقدمين المهارات الأساسية في استخدام الكمبيوتر.

وقال عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن البرنامج التدريبي يستهدف زيادة اهتمام الطلاب بمجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وتحسين مهاراتهم في البرمجة وتصميم الروبوتات.