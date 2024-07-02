رئاسة وزراء المجر: أوربان سيناقش مع زيلينسكي فرص السلام مع روسيا

جدة - نرمين السيد - رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

قالت رئاسة وزراء المجر، اليوم الثلاثاء، إن رئيس وزراء البلاد فيكتور أوربان سيناقش مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فرص السلام مع روسيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشارت رئاسة وزراء المجر إلى أن أوربان سيصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، ويلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. يذكر أن الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي انتقلت من بلجيكا إلى المجر، أمس الإثنين، وبرئاسة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي وعد بالتصرف بـ"حيادية"، في ظل المخاوف التي يثيرها نهجه المعارض لسياسات ما يسميه "نُخب بروكسل" وميوله إلى التقارب مع روسيا.

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