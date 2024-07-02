التعليم: ضبط المسؤول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية

جدة - نرمين السيد - المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة

صرح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط الشخص المسؤول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، باستخدام هاتف محمول بلجنة بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية.





وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم الضبط فور قيام الشخص بتصوير أجزاء من الامتحان، حيث وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة. كما تم ضبط طالب بإدارة مصر القديمة التعليمية بمحافظة القاهرة خلال قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول وتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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