جيش الاحتلال يعترف بإصابة 4021 عسكريا منذ بداية الحرب على غزة

جدة - نرمين السيد - إصابات في صفوف جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 4021 عسكريا منذ بداية الحرب على غزة، من بينهم 2032 خلال الهجوم البري على القطاع، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان المدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي عبدالله الدردري، قد صرح اليوم الثلاثاء، بإن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة يصل إلى 50 مليار دولار. وأضاف الدردري ـ إن أخطر مرحلة تأتي عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار لأن نحو 2 مليون إنسان بلا مأوى وينتظرون عملية إعادة الإعمار. وأشار المسؤول الأممي إلى أنه يجب التوصل الى آلية لإقامة عدد كافي من المنازل المؤقتة تكون جاهزة للدخول إلى غزة اليوم التالي من وقف إطلاق النار وما يرتبط بها من صحة وتعليم ومياه شرب وصرف صحي وكهرباء، موضحا أن برنامج التعافي المبكر تكلفته حوالي ملياري دولار بينما إعادة إعمار غزة بكاملها تقدر بنحو 50 مليار دولار.

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