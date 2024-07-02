طلاب الثانوية يتوافدون على اللجان للتفتيش قبل امتحان اللغة الأجنبية الأولى

بدأ طلاب الثانوية العامة التوافد على اللجان الامتحانية، منذ الساعة الثامنة والربع صباح اليوم الثلاثاء، لإتمام إجراءات التفتيش والكشف عن حيازة الأجهزة الإلكترونية أو وأي أدوات تساعد على الغش، قبل أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.





ويبدأ الامتحان عند الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة 3 ساعات، حتى الثانية عشرة ظهرًا، ويتكون من 37 سؤالًا، بينهم 34 سؤالًا موضوعيًا "اختيار من متعدد" يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت"، و3 أسئلة مقالية.

ويخصص لأسئلة الاختيار من متعدد 43 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 8 درجات، بإجمالي 50 درجة للمادة.

وبالنسبة للأسئلة الموضوعية فتنقسم إلى 26 سؤالًا مخصص لهم درجة واحدة، و8 أسئلة مخصص لهم درجتان، أما الأسئلة المقالية فتنقسم إلى سؤالين مخصص لكل منهما درجتين، وسؤال مخصص له 4 درجات.

وقبل قليل، استقبلت اللجان أسئلة امتحان الفيزياء والتاريخ في صناديق مؤمنة، لا تفتح إلا بحضور رئيس اللجنة قبل بدء الامتحان بدقائق حفاظًا على السرية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات الرئيسية المشكلة بالوزارة، اطمأنت على وصول كراسات الأسئلة إلى اللجان الامتحانية تحت تأمين كامل سواء من أفراد الشرطة أو الجيش ببعض المناطق النائية، حيث خرجت من مراكز التوزيع ووصلت اللجان الامتحانية وتسلمها رؤساء اللجان بمحضر تسليم وتسلم.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة بعدم حيازة الهاتف المحمول، أو أي أجهزة تساعد على الغش، حفاظًا على مستقبلهم، إذ سيتم تطبيق قانون الإخلال بنظام الامتحان على كل من يخالف التعليمات.

كما وجهت بعدم التجمع أمام اللجان، مناشدة أولياء الأمور، بعدم الذهاب مع أبنائهم إلى اللجان، وعدم السماح لهم بحيازة الهاتف المحمول عند خروجهم من المنزل.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات هذا العامة إلى 745 ألفاً و86 طالبًا وطالبة، يؤدون امتحاناتهم داخل 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وبإمكان الطلاب الذين يصلون لجانهم مبكرًا وينهون إجراءات التفتيش، دخول فصولهم الامتحانية عند الساعة 8:50 دقيقة، والحصول على أوراق الإجابة لتدوين بياناتهم عليها، قبل تسلم كراسات الأسئلة عند دقات التاسعة صباحًا، بحسب تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتستخدم العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب ثلاث مرات، إحداهما عند دخول لجنة السير العامة، والثانية قبل دخول اللجنة الفرعية "الفصل الامتحان" قبل بدء الامتحان، والثالثة بعد نصف ساعة من بدء الامتحان حيث يتم المرور بين المقاعد بالعصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة قد تكون بحوزة الطلاب.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOpen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة، الالتزام بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط وبشكل كامل، حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يضع علامة X عليها ويظلل الدائرة المعبرة عن الإجابة الصحيحة، وشددت على الطلاب عدم الإجابة في كراسة الأسئلة ثم نقلها إلى أوراق الإجابة حتى لا يخطئ الطالب في نقل إحدى الإجابات ويترتب على ذلك إجابة باقي الأسئلة بشكل خاطئ.

كما يجب على الطالب كتابة بياناته بدقة، وتظليل رقم الجلوس ورقم النموذج الامتحاني الحاصل عليه بدقة حتى يتم التصحيح بشكل سليم.

وتوزع أسئلة امتحانات الثانوية العامة على الطلاب في 4 نماذج: أ، ب، ج، د، تتفق من حيث الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، بحيث لا يحصل طالبات متتاليان على نفس النموذج الامتحاني.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، بالمواد غير المضافة للمجموع، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، ثم حصل الطلاب على إجازة تخللها عيد الأضحى المبارك، ليستأنفوا امتحاناتهم بالمواد الأساسية، بدءًا من السبت الموافق 22 يونيو 2024، وحتى السبت الموافق 20 يوليو 2024.