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اكتشفته أثناء رضاعة ابني..فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض خطير

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الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفنانة السورية " كندة علوش " خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي ، أن إصابتها بالسرطان السبب في اختفائهاالفترة الماضية عن الأعمال الفنية والظهور الإعلامي .

 

 

 

 

 

 

وقالت علوش خلال اللقاء : بعد ولادة كريم ابني الأصغر شعرت بتعب وتوقفت عن إرضاعه وهو بعمر 9 أشهر .

 

وتابعت: قمت بعمل فحص عادي وأخبروني أن لدي ألتهاب ، ولكن ظلت فترة والأعراض مش بتروح ، وعندما ذهبت للطبيبة طلبت مني أخذ عينة وتحليلها ، وظهرت النتيجة إيجابية بإصابتي بعقدة سرطانية متشعبة .

 

واشارت إلى أنه في حالتها لا يجب إجراء عملية جراحية ، وبدأت في تناول العلاجات الكيماوية لمدة طويلة بمساندة زوجها الذي كان يشعر بالخوف أكثر منها . مٌضيفه أن جدها وخالها توفيا بأمراض خبيثة .

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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