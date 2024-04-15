إيران: هجومنا على إسرائيل كان متناسبا مع سلوكها غير المسؤول

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 11:29 صباحاً - أكد ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الخطوة التي اتخذتها طهران ضد إسرائيل كانت دفاعًا عن النفس، وردًا على اعتداءاتها، مشيرًا إلى أن إيران عملت بطريقة مهنية، وردها على إسرائيل كان منطقيًا ومسؤولًا.

وقال "كنعاني"، خلال مؤتمر صحفي: "لا نريد مزيدًا من التوتر في المنطقة، وخطوتنا كانت ضرورية ومتناسبة مع السلوك غير المسؤول للكيان الصهيوني والغرب".

وأعلنت إيران في وقت سابق، أن قواتها نفذت سلسلة من الهجمات العسكرية ضد القواعد العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي ذلك ردًا من طهران على استهداف إسرائيل لمقر القنصلية الإيرانية في دمشق، إذ قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مطلع أبريل الجاري مقر القنصلية، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل.