العسومي: البرلمان العربي يتبنى حراكًا دوليًا لنصرة الأشقاء في فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أبريل 2024 08:29 مساءً - استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، د.مي الكيلة بمناسبة تعيينها نائبا في البرلمان العربي عن دولة فلسطين وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان بالقاهرة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تهانيه النائبة، متمنيا لها التوفيق والسداد في أداء مهامها بما يخدم القضية الفلسطينية العادلة، لاسيما أنها تمر بمنعطف خطير، ومحاولات تصفية شاملة من خلال التهجير القسري، وفي ظل الحرب على غزة والإبادة الجماعية والتطهير العرقي لكيان الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء وتصاعد وتيرة عدوان المستوطنين وجيش كيان الاحتلال في الضفة الغربية والقدس.

وقال العسومي، إن البرلمان العربي، يتبنى حراكاً برلمانياً ودبلوماسياً، عربياً وإسلامياً ودولياً من أجل حشد الدعم الدولي والعالمي لنصرة الأشقاء في فلسطين، والوقف الفوري لعدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية، حيث قدم البرلمان العربي دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي لمحاسبة المحتل الغاشم على جرائمه ومعاقبة مسؤوليه على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وتلقى ردا بتسلم الدعوى.

وأكد العسومي استمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية، لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، وعودة اللاجئين.