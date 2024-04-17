الإمارات تعلن انتهاء المنخفض الجوي ومواصلة الجهود لإتمام مرحلة التعافي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 08:25 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد والشركاء الاستراتيجيين، انتهاء المنخفض الجوي الذي تأثرت به مختلف مناطق الدولة، وذلك بعد انحسار الأمطار وتحسن الأحوال الجوية تدريجيا.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأربعاء - أن جهود فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية، مشيرة إلى استمرار تلك الفرق في أعمالها حتى إتمام مرحلة التعافي، ومواصلة فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والدوريات الشرطية مهامها في تأمين طرق وأماكن جريان المياه والأودية ومخارج السدود وتنظيم حركة السير وسحب المياه المتراكمة، وصولا إلى الاستعادة الكاملة للحياة الطبيعية في جميع المرافق المدنية.

وثمنت الوزارة دور الجهات المعنية وكيفية تعاملها خلال المنخفض الجوي، مشيرة إلى أنها ساهمت في تقليل التداعيات الناجمة عن الحالة الجوية غير الاعتيادية، من خلال الاستجابة المتكاملة التي اتسمت بالاستباقية والاحترافية وساهمت بإيجابية كبيرة في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الاستقرار والسلامة في المجتمع.