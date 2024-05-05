بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 10.23 نقطة، ليبلغ مستوى 7043.71 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.15 في المئة.

وتم تداول 219.7 مليون سهم عبر تنفيذ 11789 صفقة نقدية بقيمة 36.8 مليون دينار كويتي (نحو 128.8 مليون دولار).

من جهة أخرى، تراجع مؤشر السوق الرئيسي بـ 9.70 نقطة، ليبلغ مستوى 5975.84 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.16 في المئة، من خلال تداول 138.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 6614 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار كويتي (نحو 39.6 مليون دولار).

في المقابل، صعد مؤشر السوق الأول بـ 16 نقطة، ليبلغ مستوى 7667.03 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.21 في المئة، من خلال تداول 81.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 5175 صفقة بقيمة 23.8 مليون دينار كويتي (نحو 72.5 مليون دولار).

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) بـ 6.12 نقطة، ليبلغ مستوى 5812.32 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.11 في المئة، من خلال تداول 58.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 3152 صفقة نقدية بقيمة سبعة ملايين دينار كويتي (نحو 21.3 مليون دولار).